De Ligt-James-Lukaku: ora aspettiamo altri botti. E non solo

Siamo a luglio, mese torrido. Non solo per le temperature meteo, ma anche perché il mercato in questo mese di solito esplode. Molte cose sono state fatte, ci stiamo divertendo, adesso aspettiamo che si entri nel vivo per chiudere affari annunciati. L’Inter ha gli accordi con Dzeko e Barella, ce l’ha anche con Lukaku e ha intenzione di andare nuovamente dal Manchester United per stringere le intese sul cartellino. Conte ha bisogno di attaccanti, si entrerà presto nel vivo. Per De Ligt alla Juve bisogna soltanto aspettare che venga formalizzato l’accordo ormai esistente sia con il difensore olandese che, di massima, anche con l’Ajax. Mentre James Rodriguez si è promesso ad Ancelotti che continua a marcare Lozano e che non smette di pensare a Rodrigo. Insomma, a luglio farà sempre più caldo…

Foto: Twitter ufficiale Ajax