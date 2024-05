De Ligt: “Incredibile perdere così, ma questo è il Real. C’è stato un grave errore”

Matthijs De Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha parlato così ai microfoni di Prime Videoal termine della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid: “Incredibile perdere così, abbiamo fatto una buona partita ma questo è il Real Madrid. C’è stato un errore dell’arbitro, quando non è chiaro bisogna giocare fino alla fine, è stato un grave errore. Non sono in grado di dire che ha cambiato la partita La realtà è che il Real Madrid ha vinto”.

