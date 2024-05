De Ligt: “Il guardalinee mi ha chiesto scusa”

Intervenuto ai microfoni di beINSPORT, il difensore del Bayern Monaco, Mathjis de Ligt, ha così parlato del gol annullato contro il Real Madrid in pieno recupero: “Il guardalinee mi ha chiesto scusa. Ho parlato con l’arbitro, se non è un chiaro fuorigioco devi continuare a giocare. È un vero peccato, perché questa è la regola. Sul secondo gol di Joselu era in linea, hanno lasciato giocare e poi hanno rivisto al VAR. Perché non è stato fatto anche con noi? È incredibile”.

Foto: Instagram De Ligt