De Ligt: “Ieri ho fatto bene, la Lokomotiv non ha quasi mai tirato in porta. Troppa palestra? Falso”

Intervista al quotidiano olandese De Telegraaf per il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt. Il centrale bianconero si è detto soddisfatto per la prestazione offerta nel match di ieri sera, contro la Lokomotiv Mosca: “Penso di aver fatto bene il mio lavoro, cioè difendere. La Lokomotiv non ha quasi mai calciato in porta, credo anche grazie al fatto che io non abbia commesso errori”.

Sulle critiche ricevute: “Onestamente non leggo molto di quanto scrivono i giornali, quindi non mi interessa. Si dice che io faccia troppa palestra? È un falso mito, all‘Ajax ne facevo di più rispetto che qui alla Juve”.



Foto: Juventus Twitter