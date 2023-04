de Ligt: “Haaland va fermato di squadra, senza marcature fisse. Se non riceverà tanti palloni sarà dura anche per lui”

Matthijs de Ligt difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Haaland? È uno dei migliori attaccanti al mondo ed è in ottima forma, tutti sanno cosa può fare. Ma alla fine bisogna concentrarsi sui propri compiti, vedremo come possiamo fermarlo assieme, di squadra. Anche perché Haaland è un grande giocatore, ma senza i passaggi dei suoi compagni diventa difficile anche per lui fare male, per questo serve una prestazione top della squadra. Modulo? Mi trovo a mio agio sia nella difesa a tre sia in quella a quattro, ma sono felice di non dover prendere io una decisione. – continua l’olandese – Il Manchester City è una delle migliori squadre al mondo, hanno un grande allenatore e hanno l’opportunità di giocare ogni anno la Champions, ma anche noi siamo forti e domani sarà una grande partita.. Dobbiamo fare una prestazione al top, essere molto concentrati e concentrati. Joao Cancelo? Si tratta di un giocatore incredibile, ha una grande tecnica e sta facendo molto bene con noi. Non è mai semplice quando ti trasferisci da un altro paese, ma sono convinto che sarà importante per noi”.

Foto: twitter Bayern