De Ligt, esordio da titolare in Bundesliga e gol in Bochum-Bayern Monaco

Matthjis De Ligt sembra essersi già perfettamente integrato all’interno della rosa del Bayern Monaco. Questo pomeriggio è stato schierato titolare, per la prima volta in una gara di Bundesliga, da Nagelsmann. E la fiducia del tecnico è stata subito ripagata dall’ex Juventus, andato in gol nel corso della gara contro il Bochum. Sua la seconda rete del match (la prima era giunta al 4′ dai piedi di Sané): gran colpo di testa dell’olandese su calcio d’angolo battuto da Kimmich.

Foto: Twitter Bayern Monaco