De Ligt e quelle parole su CR7: “Un idolo, la mia prima maglia è stata la sua”

Matthijs De Ligt è uno dei nomi più caldi in chiave mercato. Il difensore prodigio dell‘Ajax è tentato dalla Juve (ve ne abbiamo parlato) e oggi il portale olandese vi.nl, ha ricordato una dichiarazione del classe ’99 di poche settimane fa, in cui lo stesso De Ligt ha confessato: “Sta andando tutto velocemente, a volte me ne rendo conto. Durante la stagione, nel club e durante le varie competizioni, non si ha davvero il tempo di pensarci. Ma a volte ci sono momenti in cui mi rendo conto che non è normale. Come di recente, quando ho cenato con dei miei amici con cui giocavo a calcio. C’erano anche degli amici d’infanzia. Siamo arrivati alla conclusione che ho sempre voluto essere Cristiano Ronaldo quando giocavamo a calcio in giardino, era un idolo. Soprattutto nel periodo in cui giocava nel Manchester United. Anche la mia prima maglia da calcio era la sua. Quella cena c’è stata subito dopo le due sfide contro la Juventus, in cui ho dovuto affrontare proprio Ronaldo”.

Foto: Twitter ufficiale Ajax