Buone notizie in casa Juventus. Secondo SkySport, Alex Sandro e Matthijs De Ligt sono vicini al recupero e potrebbero essere a disposizione di Andrea Pirlo per la partita casalinga del 21 novembre contro il Cagliari. I due, finora, non sono mai stati impiegati in stagione a causa dei rispettivi infortuni.

Foto: Twitter Juventus