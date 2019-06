De Ligt: “Continuare a giocare con De Jong? Sarebbe bello ma…”

Il difensore centrale dell’Ajax e della Nazionale olandese, Matthijs De Ligt, si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata ai colleghi spagnoli del Mundo Deportivo, parlando anche a proposito del proprio futuro: “Non so ancora cosa mi dice il cuore, sono stato concentrato sull’Ajax e sulla Nazionale per tutto il tempo. Ora potrò pensare al mio futuro durante le vacanze e decidere cosa farò. La cosa più importante per me è sapere che nella squadra in cui andrò possa essere un protagonista e giocare molte partite. Giocare con De Jong? Ovviamente sarebbe bello ma devo scegliere ciò che è meglio per me. Barcellona? Forse non è ancora il momento. Ha dei grandi difensori ma la competizione non è qualcosa che mi spaventa. E’ normale che in un grande club come il Barça ci sia competizione”.

Foto: twitter ufficiale Ajax