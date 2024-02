De Ligt: “Con Sarri sono diventato un giocatore migliore. Lazio? Sarà una partita difficile”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il difensore del Bayern Monaco, Mathjis de Ligt, ha così parlato in vista della sfida di Champions contro la Lazio, valida per l’andata degli ottavi di finale: “Sarà una partita difficile, contro una squadra che gioca bene, conosco molto bene l’allenatore, l’ho avuto alla Juve. Vuole giocare sempre con “schemi provati”, tanta tattica e intensità. Non parlerei di favoriti o sfavoriti, anche perché a volte può capitare che una squadra che sta attraversando una fase non positiva in Champions trovi energie nuove. Le partite europee possono dare grandi motivazioni. Penso che saranno determinati e noi dobbiamo essere pronti».

Poi ha proseguito: “Ciro Immobile. Punta molto pericolosa, sta sempre al limite del fuorigioco, ha sempre segnato tanto e continua a farlo. Può restare a lungo fuori partita, poi segna uno o due gol dal nulla. Anche molti suoi compagni sono da tenere d’occhio. E poi c’é l’allenatore…”. E su Sarri: “All’inizio parlava sempre in inglese, io preferivo l’italiano. Poi l’ho visto lavorare sul campo e sulla tattica. Avevamo fatto bene, segnato tanto e vinto lo scudetto. Con lui sono diventato molto più forte”.

Foto: Instagram De Ligt