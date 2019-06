De Ligt, cifre confermate: la Juve conosce bene le condizioni. Ora…

L’anticipazione del “De Telegraaf”, nella notte tra venerdì e sabato, ha trovato riscontri di ogni tipo. Stiamo parlando di una fonte autorevole soprattutto per quanto riguarda i movimenti dell’Ajax. Su De Ligt-Juve trovano conferme le cifre: oltre 70 milioni per il cartellino, un ingaggio che – bonus compresi – può sfondare il muro dei 15 milioni a stagione. Sforzo obbligato per un ‘99 ricercatissimo e che consentirebbe al club bianconero un grandissimo salto di qualità. La Juve ha saputo resistere e lavorare, approfittando dei tempi morti da parte di chi (Barcellona in testa) era in vantaggio, e si è saputa inserire al momento giusto. Ora la Juve cerca di correre, come ha corso per Rabiot, in direzione De Ligt... Sapendo che la concorrenza si chiama Paris Saint-Germain e che a Raiola interessano sempre la grande commissione e le condizioni più convenienti.

Foto: Twitter ufficiale Ajax