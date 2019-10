De Ligt: “Ci è voluto un po’ per abituarsi, ora ho trovato il mio posto alla Juve”

Dopo la netta vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, il difensore olandese Matthijs De Ligt ha parlato del suo ambientamento alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni al programma Veronica Inside: “Ho notato che mi sto abituando sempre di più ai ragazzi e allo stile di gioco. All’inizio ci è voluto un po’ per abituarsi: all’Ajax ero un leader e avevo molto da dire, qui dovevo trovare il mio posto. Ora però sento di averlo trovato. L’Italia è conosciuta come un paese in cui non si gioca in modo molto offensivo, ma credo si stia cambiando mentalità. Contro il Leverkusen difendevamo molto alti, più di quanto non facessi con l’Ajax. Devo solo adattarmi, sto migliorando ogni giorno“.

Foto: twitter Juventus