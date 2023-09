De Ligt, che gaffe: “Con quale ex calciatore avrei voluto giocare? Messi”

Che gaffe per de Ligt! Il difensore del Bayern Monaco ha partecipato, insieme ad altri compagni, a un giochino diffuso dalla società bavarese tramite i propri canali ufficiali. “Con chi avresti voluto giocare tra gli ex calciatori?”, la domanda del club. E la replica dell’ex Juventus sta già facendo discutere in Argentina. Il centrale olandese, infatti, ha risposto “Lionel Messi“. Dimenticando, però, che la Pulga è un calciatore ancora in attività in MLS con la maglia dell’Inter Miami.

Foto: Twitter Bayern