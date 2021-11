De Ligt: “Alla Juventus sono cresciuto tatticamente. La sfida con Vlahovic? E’ stato un grande confronto”

De Ligt ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo con la Fiorentina: “Gli ultimi due risultati sono stati buoni ed è molto importante. Dopo i ko contro Sassuolo e Verona dobbiamo migliorare per fare meglio e vincere le partite. Alla Juventus sono cresciuto tatticamente, sicuramente. Anche fisicamente. In una squadra come l’Ajax giochi meglio con la palla, giochi più palloni mentre alla Juve di meno. Adesso i difensori mondiali hanno bisogno di avere qualità difensiva, poi quelle offensive”. Sulla sfida con Vlahovic: “E’ stato un grande confronto, quando giochi contro uno come lui hai bisogno dell’aiuto della squadra. Noi quest’anno giochiamo più bassi per avere più solidità dietro ed è più difficile per noi fare gol, dobbiamo trovare equilibrio”.

FOTO: Twitter Juventus