De Ligt: “Abbiamo perso la partita per quello che ho fatto, mi fa male”

Il difensore dell’Olanda Matthijs de Ligt ha parlato ai microfoni di NOS TV della sconfitta contro la Repubblica Ceca, arrivata anche a causa della sua espulsione: “Certo, mi fa male. Abbiamo praticamente perso la partita a causa di quello che ho fatto. Col senno di poi, non avrei dovuto far rimbalzare la palla. Pensavo che avessimo la partita sotto controllo. Abbiamo avuto poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. Non avevo nemmeno la sensazione che avessero creato molte occasioni. Ma il cartellino rosso ovviamente ha fatto la differenza”.

Foto: Instagram personale