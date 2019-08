De Leo: “Voglio ritmo e aggressività. Anche la casella da centrocampista va riempiendosi”

Il Bologna aprirà contro il Verona la propria Serie A 2019/20 e, data la temporanea impossibilità di Mihajlovic, a parlare nella conferenza stampa della vigilia è stato Emilio De Leo, suo vice. Queste le sue parole: “Dobbiamo ripetere l’approccio e l’agonismo avuti contro il Pisa. Quell’applicazione va riproposta gara dopo gara. Dobbiamo tenere ritmi alti ed essere aggressivi. Il Verona è lo specchio del suo allenatore, perché Juric ha un gioco e una personalità precisa. È agguerrita è organizzata dal punto di vista tattico. In attacco abbiamo diverse possibilità di scelta, sia prima della partita che a match in corso dipendentemente da cosa offre la gara. Palacio non dà punti di riferimento, Destro è un giocatore completo e anche Santander è sempre utile. Abbiamo tante frecce al nostro arco e avere la possibilità di cambiare struttura a partita in corso è una fortuna che non possiamo sottovalutare. Dzemaili è rientrato, su Schouten possiamo sbilanciarci perché è disponibile, ma avendo fatto pochi allenamento con la squadra avrà bisogno di tempo. Sansone è disponibile, lo sono tutti. Poi domani scioglieremo i dubbi. La partita domani non sarà risposte per il mercato. I giudizi sono ponderati, a lungo termine. Noi sappiamo quello che abbiamo chiesto ad alcuni giocatori e domani non sarà una gara o un esame per gli stessi. Anche la casella vuota a centrocampo sta andando riempiendosi. Mihajlovic si raccomanda sull’atteggiamento e sull’approccio alla gara, lui preme tantissimo su questo aspetto e la concentrazione della partita in Coppa ne è la prova. Siamo un gruppo responsabile che vuole crescere in personalità, sarebbe il modo migliore per render il mister orgoglioso dei suoi ragazzi“.

Foto: twitter Bologna