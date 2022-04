De Leo: “Mihajlovic si è complimentato con noi a fine gara. Stasera gli abbiamo riscaldato il cuore”

Dalla delusione del Milan, alla felicità del Bologna. Emilio De Leo, in panchina al posto di Mihajlovic, in conferenza stampa ha palesato tutta la sua soddisfazione: “È un momento particolare per noi. Mihajlovic ci aveva chiesto di non mollare un centimetro così come sta facendo lui. È stato orgoglioso della prova che abbiamo espresso. Il mister ha parlato con la squadra a fine gara, abbiamo avuto un collegamento diretto in videochiamata e si è complimentato con la squadra. È stato un bel gesto e il gruppo era felicissimo, mentre il mister era felice e orgogliosissimo. Stasera gli abbiamo riscaldato ulteriormente il cuore”.

FOTO: Twitter Bologna