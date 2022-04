De Leo: “Mihajlovic ci ha chiesto uno spirito battagliero. Vogliamo chiudere bene la stagione”

Emiliano De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic al Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro la Sampdoria: “Dobbiamo dare continuità a quanto fatto contro il Milan. Non ha influito solo la situazione emotiva, i ragazzi si sono calati con l’atteggiamento giusto in una gara difficile. Ora sta a noi continuare su quella scia, siamo chiamati ad uno sforzo in più, alla concretezza e alla vittoria che manca da un po’. Mihajlovic ci ha detto di ritornare in campo con lo stesso spirito battagliero per conquistare i tre punti. Non sarà facile perché in questo momento tutte le squadre hanno degli obiettivi precisi e dobbiamo noi dimostrare di avere più voglia di loro”.

De Leo parla della condizione dei singoli: “Fatta eccezione per De Silvestri e Kingsley abbiamo recuperato tutti. Soriano e Dominguez stanno bene, vorrei fare un plauso al gruppo perché è stata una settimana durissima. Li abbiamo addirittura dovuti frenare perché la carica agonistica in allenamento era dominante. La titolarità è un concetto che non appartiene al mister, non credo ci siano titolari fissi in questa squadra. Schouten è cresciuto di condizione nelle ultime partite, ci aiuta tantissimo a pulire la palla”.

De Leo parla anche della gara con la Sampdoria: “Vogliamo concludere bene la stagione, una vittoria ci darebbe una consapevolezza in più. La densità a centrocampo è una loro caratteristica fondamentale, hanno un allenatore che nel gioco stretto e nelle combinazioni è un maestro. Hanno due abilissimi attaccanti davanti, quindi troviamo una squadra con un’identità”.

Foto: Twitter Bologna