De Leo: “Inter? Una delle più forti, servirà intensità. La squadra è matura e siamo ottimisti”

Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigili della gara con l’Inter: “La gara di domani farà parte della crescita del gruppo. Questa è una stagione atipica per quello che è capitato sin da luglio ma il messaggio che portiamo avanti sempre è che tutti gli ostacoli ci devono far capire quanto realmente ci teniamo a crescere. La nostra capacità dev’essere quella di non scoraggiarci. Siamo ottimisti e positivi, siamo un gruppo maturo che vuole arrivare. Io resto ottimista e aspetterei il Bologna. Parliamo di una delle squadre più attrezzate del nostro campionato, sia per i giocatori che per l’allenatore. Sinisa ci ha sempre detto che non ci sono imprese troppo grandi da realizzare ma semmai motivazioni troppo piccole. Dobbiamo mettere intensità e concentrazione in tutti i momenti della partita, oltre alla solita fame. Dal punto di vista tattico sappiamo qual è la forza dei nerazzurri ma a maggior ragione dovremo impattare bene la partita e affrontarla senza paura, anche con l’aiuto del nostro pubblico”.

Foto: Bologna Twitter