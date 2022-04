De Leo (Bologna): “Cercheremo di fare risultato a Milano per dedicarlo a Mihajlovic”

Emilio De Leo, tattico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa al posto di Mihajlovic, in ospedale per curare la leucemia che si è ripresentata.

Queste le sue parole: “La notizia del mister è stata un fulmine a ciel sereno, ma ci siamo subito ricompattati. Ci aspetta una gara difficilissima, il Milan è un punto di riferimento per tante squadre, sta avendo continuità dando equilibrio nonostante i tanti giocatori tecnici. Vogliamo provarci per dare una soddisfazione in primis per Sinisa”.

Foto: Twitter Bologna