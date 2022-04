De Leo: “Affronteremo l’Inter con il giusto atteggiamento. Non saremo remissivi”

Il collaboratore di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, ha parlato alla vigilia del recupero del Bologna contro l’Inter, in programma domani sera, una gara che potrebbe segnare tantissimo per il discorso scudetto.

Queste le sue parole: “Avremo gli occhi di tutti addosso ma per noi non cambia niente, abbiamo la nostra professionalità. Sappiamo che domani può essere una gara importante per lo scudetto ma noi pensiamo a noi stessi e a fare punti per la nostra classifica. L’Inter è fortissima e organizzata ma la dignità di combattere non è mai mancata, né mai mancherà. Non so perché qualcuno si attende da noi un atteggiamento remissivo”.

Sulle defezioni: “Il dottore ha detto che i giocatori che hanno avuto problemi con un virus intestinale e assenti contro l’Udinese sono guariti. Ma non ci sarà Dijks, fermato da un guaio muscolare. Al momento abbiamo difensori che stanno rendendo con la difesa a tre ma il 4-2-3-1 resta una opzione”.

Foto: Twitter Bologna