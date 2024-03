De Laurentiis vuole il Mondiale per Club. Deciso un super premio ai calciatori in caso di qualificazione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, vuole la qualificazione per il Mondiale per Club 2025. Il Napoli è l’unica italiana ancora in corsa per provare a qualificarsi. Al momento, l’Inter è già certa del posto, come seconda italiana in classifica c’è la Juventus, grazie al ranking degli anni scorsi. I bianconeri si sarebbero qualificati nel caso avessero giocato la Champions quest’anno, ma per le vicende della scorsa stagione e un anno di stop dalle competizioni europee, ha aperto le porte alle avversarie. Il Milan doveva arrivare almeno in semifinale, la Lazio vincere la Champions per scalzare i bianconeri.

Resta il Napoli. De Laurentiis vuole la qualificazione al Mondiale per Club, una competizione che vale 50 milioni di euro che la FIFA donerà a ogni partecipante, più i premi in base al piazzamento nel torneo. Un ricco premio che De Laurentiis vuole e per far questo, come riporta la Gazzetta, ha deciso un super premio ai calciatori in caso di qualificazione, ovvero 10 miloni di euro.

Cosa deve fare il Napoli per qualificarsi? Eliminare il Barcellona e accedere ai quarti, ma non basta, gli azzurri devono vincere almeno una partoita dei quarti. Ovviamente una qualificazione in semifinale vorrebbe dire Mondiale per club. Non è facile per i campioni d’Italia, ma nemmeno impossibile.

Occhio, perchè i 50 milioni fanno gola anche al Barcellona, che intende qualificarsi. Con il Real già certo del posto, il secondo posto in Spagna se lo giocano Atletico e i catalani, che sono quasi alla pari come ranking. Chi venisse eliminato agli ottavi, sarebbe fuori dalla competizione, quindi anche il Barcellona è motivatissimo per passare il turno.

Foto: sito Napoli