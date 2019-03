De Laurentiis: “Voglio Ancelotti a vita sulla panchina del Napoli”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rapporto con il tecnico Carlo Ancelotti: “Se ho preso un allenatore che è venuto a Napoli, che ama la città, che ama il nostro centro sportivo e che, secondo le sue ultime dichiarazioni, vuole rimanere oltre otto anni, io lo voglio a vita”. Intervenuto da Amsterdam per l’Assemblea Generale dell’ECA, il patron azzurro ha aggiunto: “Io sono un po’ sulla linea di Ferguson, per me l’allenatore deve essere il punto di riferimento della società. La rappresenta in toto, perché al di là della conduzione societaria c’è anche la conduzione sportiva che è fondamentale, perché è centrale in ogni società di calcio”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli