De Laurentiis: “Vedo sempre le partite dell’Atalanta. Gasperini è un bravissimo allenatore”

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presente all’inaugurazione di ‘Race for the Cure’, l’evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne, si è espresso così in un’intervista al TAG24: “Oggi siamo qui per la salute, che vuol dire soprattutto prevenzione. A me non risulta che quattro club di Serie A (Juventus, Milan, Inter e Roma) abbiano sfiduciato Casini perché non hanno la possibilità giuridica di farlo. Lorenzo Casini è il miglior presidente che la Lega Serie A abbia avuto negli ultimi venti anni, da quando ci sono io. Se vedrò l’Atalanta con particolare interesse? Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante”.

Foto: Instagram Napoli