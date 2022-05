De Laurentiis: “Tratto Bernardeschi, ne parlerò con Spalletti”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso della presentazione del ritiro di Castel di Sangro ha parlato anche di calciomercato: “Ho parlato già da un paio di settimane con l’agente per Bernardeschi. Ne parlerò con Spalletti, vedremo come si sviluppano certe situazioni. Cavani? Un discorso è prendere un portiere a 34-35 anni, un’altra è l’attaccante. Bisogna stare molto attenti nelle scelte perché ne va degli equilibri della squadra. Perché lui è una persona carina ma poi se non gioca l’ambiente può creare problemi. Ospina? Ho parlato con lui e attendo risposta. Agli agenti di Fabian ho fatto una proposta e attendo una risposta, siamo nei tempi previsti. Non vogliamo mandare via nessuno ma non ci sveneremo. Non è ridimensionamento che si parla ma di tornare sui binari dopo il deragliamento dei conti negli ultimi anni“.

Foto: Twitter Napoli