De Laurentiis svela: “Allegri e Conceicao era soltanto depistaggi”

La verità, tutta la verità. Luciano Spalletti è sempre stato in pole per la panchina del Napoli. Come abbiamo raccontato, Aurelio De Laurentiis ha voluto svelare i depistaggi che hanno mandato in testacoda qualcuno nella primavera-estate 2021. “Sono felice per il premio vinto da Spalletti. La mia è stata una felice intuizione, ma ho dovuto utilizzare qualche depistaggio. Gattuso in quel momento non si sentiva bene e andai a Milano per incontrare Spalletti, lo avevo già sentito prima che andasse alla Roma e aveva detto no. Lui mi diede disponibilità per giugno e strappai un sì anche per l’immediato se fosse servito. Poi siamo andati avanti fino a giugno perché sono un gentiluomo e non ho voluto segare Gattuso. Forse sarei andato in Champions prima se l’avessi fatto. Per depistare tutti passi per Conceicao e per Allegri. Max venne quattro volte a farmi lezioni di calcio nei miei uffici. E poi venne il bravo Luciano a riportarci tra i primi tre in Italia e anche lo scorso anno poteva accadere qualcosa di diverso”.

Foto: sito Napoli