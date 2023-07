De Laurentiis sulle parole di Giuntoli: “Se avessi saputo che era juventino, me ne sarei liberato prima”

In occasione della presentazione delle nuove maglie direttamente dalla nave da crociera MSC World Europa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così commentato le parole di Cristiano Giuntoli dopo il suo arrivo alla Juventus: “Non me l’aspettavo proprio, mi ha colto proprio di sorpresa, se me ne fossi accorto prima me ne sarei liberato prima”.

Foto: Twitter Napoli