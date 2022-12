De Laurentiis sulle multiproprietà: “Ad oggi vendere il Bari è la soluzione più ovvia. Ma abbiamo un obiettivo”

A margine del Festival del Calcio Italiano, Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato anche del tema delle multiproprietà, rispondendo così alle domande su chi venderebbero tra i Galletti e il Napoli: “Il Bari è un progetto imprenditoriale, la cessione del club è un rischio che conoscevamo per il tema della multi-proprietà. Per questo lavoreremo anche nell’ottica di cedere alla miglior organizzazione possibile, che magari continuerà a portare il Bari in alto dove merita di stare. Meglio cedere il Bari o il Napoli? Chi può dirlo? Dipenderà dal mercato, dalle offerte, da tante altre politiche… Il Bari al momento è la soluzione più ovvia”.

Foto: Twitter Luigi De Laurentiis