De Laurentiis sul Napoli in vetta: “Per scaramanzia non diciamo nulla”

Il Napoli stende il Monza grazie alle reti di Politano e Kvara. E torna in vetta alla classifica 18 mesi dopo l’ultima volta, cioè dall’ultima giornata del campionato dello Scudetto. La vittoria contro il Monza porta in dote una nuova capolista, tutta azzurra, e il presidente Aurelio De Laurentiis torna a twittare: “Per scaramanzia non diciamo nulla”, si legge sull’account X del patron del club partenopeo.

Foto: Instagram Napoli