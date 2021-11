Nel fascicolo aperto nelle scorse settimane dalla Procura Federale riguardante il caso plusvalenze sarebbe coinvolto anche il Napoli per l’affare che ha portato all’arrivo di Osimhen. Intervistato dal New York Times, Aurelio De Laurentiis ha risposto in maniera breve e diretta: “Non sono preoccupato perché sono un guerriero”.

FOTO: Twitter Napoli