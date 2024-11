De Laurentiis sul Bari: “Nulla di concreto con lo sceicco Al-Sabah. Fuori dallo stadio non c’è il cartello vendesi”

Nella conferenza stampa tenuta oggi, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato dello stato delle cose riguardo il club pugliese. Smentisce poi le voci su una possibile cessione ad Al-Sabah, e conferma che la cessione della società avverrà soltanto nei confronti di chi vorrà impegnarsi seriamente nel progetto.

“Con lo sceicco Al-Sabah non c’è stato nulla di concreto, si è creata soltanto una soap opera e sono venute fuori delle speculazioni. All’esterno dello stadio non c’è il cartello vendesi, ma siamo disponibili ad incontrare persone potenzialmente interessate. Il documento che ci ha inviato non era concreto e non l’abbiamo ritenuto interessante per sederci al tavolo delle trattative. Lo sceicco ha il mio numero e io ho il suo qualora fossi interessato a investire in Kuwait, ma da quando ce li siamo scambiati non ho ricevuto neanche un messaggio e davanti a un documento poco concreto è inutile andare avanti. Non ho lavorato qui 7 anni per lasciare la società al primo che capita. Non c’è bisogno di mettere il cartello vendesi perché ci sediamo a parlare con chiunque, ma quando venderò il club lo farò alla migliore offerta possibile e a chi sarà in grado di portare più in alto possibile il Bari”.

Sulla situazione attuale del Bari: “Con grande ambizione, anche rispetto agli investimenti, avevo dichiarato di poter puntare ai play off. Questo è un campionato molto complesso, con squadre con budget risicati che hanno battuto altre con budget molto importanti, e che sta diventando insostenibile visto che quest’anno avremo qualche milione in meno dalla Lega. Inoltre fra le prime nove in classifica ci sono club con proprietà straniere o che sono retrocesse e hanno fondi importanti per la categoria e questo rende il torneo ancora più competitivo”.

Foto: sito Bari