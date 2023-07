De Laurentiis su chi è in scadenza: “Sono alla fine del percorso”. Zielinski prima scelta Lazio

Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza su chi è in scadenza di contratto. Non ha fatto nomi e cognomi, ma il chiaro riferimento era a Lozano e Zielinski, entrambi in scadenza 2024. Ulteriore conferma che le voci di un rinnovo già impostato, addirittura fino al 2028, non avevano motivo di esistere. Queste le parole di De Laurentiis: “Sappiamo di avere giocatori arrivati un po’ alla fine del loro percorso perché ad un anno dalla scadenza. Io devo decidere se allenarli in ritiro o se non allenarli per obbligarli a trovarsi altri lidi. Non voglio fare il cattivo con nessuno, ma siccome questi signori sono preda di agenti famelici io dico “vi sta bene così?”. Avete trovato pane per i vostri denti, posso anche mettervi a dormire e pagavi a vuoto”. Sembra una sentenza definitiva nei riguardi di Zielinski che, come anticipato, è la prima scelta della Lazio per sostituire Milinkovic-Savic destinato all’Al–Hilal.

Foto: Instagram Zielinski