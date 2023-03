De Laurentiis: “Stiamo organizzando la festa scudetto, la città sta impazzendo. Aspettiamo 3 milioni di partecipanti”

Durante il suo intervento nella sede della stampa estera, al fianco di Osimhen, Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, ha parlato anche della possibile vittoria dello scudetto. La squadra di Spalletti è a +15 dall’Inter seconda: “Sarebbe il coronamento di 18 anni di lavoro diverso da molti altri colleghi. Sono passati 33 anni dall’ultimo scudetto. Pensate a quanti napoletani sono nati e non hanno vissuti i primi due titoli, tantissimi. Dopo esser sprofondati nel fallimento il coronamento di uno scudetto potrebbe far impazzire la città che sta già impazzendo e si sta già organizzando per la festa. Si stima che siano tra i 2 e i 3 milioni di partecipanti alla festa dello scudetto”.

Sui fondi stranieri: “Quando ci sono dei fondi sono perplesso perché il fondo è la morte del calcio, perché è interessato a massimizzare il ritorno di investimento dei propri investitori nei successivi 5 anni. Il calcio invece è programmazione. Come il cinema”.

Foto: Instagram Napoli