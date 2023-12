De Laurentiis: “Sono molto contento di aver pescato il Barcellona, è una squadra vera come la nostra”

Al termine dell’assemblea in Lega Serie A, ha parlato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in merito al sorteggio di Champions League che opporrà il Barcellona ai partenopei: “Sono molto di aver pescato il Barcellona, è una squadra vera come la nostra”

Foto: Instagram Napoli