De Laurentiis: “Se Kvaratskhelia dovesse decidere di andare via ce ne faremo una ragione”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Sky Sport in merito alla difficile trattativa per il rinnovo del contratto del georgiano: “Il rinnovo di Kvara? Ci sono stati casi precedenti, se andrà via ce ne faremo una ragione. E’ importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società”

La trattativa per il rinnovo del georgiano non è facile. A novembre ci saranno nuovi incontri per provare a sbloccare la situazione.

Foto: Instagram Napoli