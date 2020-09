De Laurentiis: “Se in futuro arriveranno offerte importanti, noi cederemo tutti. Stiamo lavorando su Papastathopoulos”

Ha parlato di mercato e non solo Aurelio De Laurentiis. Diversi gli spunti interessanti lanciati dal presidente del Napoli: “Ho deciso d’ora in avanti se arriveranno offerte importanti, anche per un giocatore che milita da noi da solo una stagione, lo cederemo. Quando ci hanno offerto 110 milioni di euro per Koulibaly sono stato scorretto a non venderlo, anche per quanto riguarda Allan al Psg, In quel mercato di gennaio i francesi ci offrirono 40-45 milioni di euro, ma io volevo proteggere Ancelotti”. Sempre su Allan: “Giuntoli e l’avvocato Chiavelli stanno seguendo lo scambio di mail con l’Everton, quando ho sentito Chiavelli le carte erano a posto, ma non so se sia già arrivata la firma”. Un passaggio sul possibile arrivo di Papastathopoulos: “Ci stiamo lavorando, stiamo vedendo”. E su Osimhen: “Secondo me ha tutte le qualità giuste: è un ragazzo giovane che ha perso i genitori da piccolo ed è cresciuto in un paese difficile come la Nigeria. Dimostra una grande dignità”. Infine alcune parole sulla possibilità di vedere la partita col Pescara a porte aperte: “Mi piacerebbe molto, se gli spettatori stanno ad un metro di distanza non vedo perché non si possa fare”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli