De Laurentiis: “Se i campi non saranno all’altezza non mando il Napoli in Supercoppa”

Come riporta il Corriere della Sera, il presidente del Napoli tuona nuovamente contro la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, minacciando la diserzione da parte del Napoli. Aurelio De Laurentiis, che aveva già manifestato i propri dubbi sulla sede della competizione, l’Arabia Saudita, sollevando anche il tema sicurezza delle squadre. “Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli”, si legge sul quotidiano.

Va detto che campi che si stanno vedendo in questi giorni per il Mondiale per Club, sono però in buone condizioni e saranno gli stessi che ospiteranno la Supercoppa Italiana.

Foto: Instagram Napoli