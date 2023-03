De Laurentiis: “Questo calcio non funziona ed è morto, non c’è interesse a farlo crescere”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista a Radio 24. Il numero uno del club azzurro ha detto la sua sui possibili cambiamenti che si possono effettuare nel mondo del calcio. Alcune parole: “Siamo responsabili dell’allontanamento dei giovani da questo sport estremamente vecchio. Poi capita il Covid e ci si inventano le interruzioni ogni dieci minuti perché si gioca in estate. Io ho sempre sostenuto il VAR per primo e infatti in Italia sta funzionando. Chi se ne importa di viaggiare per la Conference o l’Europa League? Ma nessuno ne vuole parlare. Questo calcio non funziona ed è morto. Chi lo gestisce non ha interesse a farlo lievitare”.

Superlega: “Assolutamente no, lo dissi ad Agnelli che voleva farlo per un gruppo di club come fossero un élite. Per me è sbagliato fare le competizioni attuali per far incassare alla UEFA soldi che non si sa che fine fanno. Mettiamo un miliardo sul tavolo e facciamo un campionato europeo ma senza quelle palline coi sorteggi sbagliati. Le prime sei di un campionato importante o la prima di un campionato minore devono giocare gare secche contro tutti”.

Foto: sito ufficiale Napoli