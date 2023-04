De Laurentiis: “Prevenire è meglio che curare. Festeggiamenti devono iniziare e terminare al Maradona”

Napoli-Salernitana, il match che potrebbe consegnare lo scudetto alla squadra di Spalletti, si giocherà domenica 30 aprile alle 15 (dopo Inter-Lazio, in programma alle 12.30). Adesso, come confermato in conferenza dallo stesso Palomba, si attende solo l’ufficialità della Lega Serie A. Intervenuto in conferenza stampa tramite collegamento, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha così parlato: “Sono estremamente soddisfatto del prevenire piuttosto che curare. Nel passato non sono mai state fatte queste riunioni atte a non lasciare al caso gli accadimenti. Ci sono state altre occasioni per festeggiare, ricordo al Coppa Italia e la Supercoppa e il passaggio in Serie A. Questa è una città che ama molto festeggiare, ma bisogna farlo in totale sicurezza. La città è diventata cosciente e matura e faccio un plauso per la crescita, Napoli è vista in ogni parte del mondo, oltre che nel calcio anche come città.

Poi ha proseguito: “Bus scoperto? Non abbiamo ancora deciso nulla, stavamo aspettando la Lega e le decisioni del Ministero degli interni. L’orario lo stiamo ancora aspettando dalla Lega perché è di sua competenza, non compete a noi. Ancora non sappiamo circostanziare e prevedere quello che si potrà fare. Ma credo che come mi ha spiegato il sindaco, domenica e lunedì saranno due giornate piene di accadimenti: presumo ci sia una presenza inaudita di tanti ingorghi e noi vogliamo evitare che il calcio Napoli aggiunga caos al caos e prevedo che i festeggiamenti devono iniziare e terminare nello stadio Maradona”.

Infine: “Sono scaramantico ma i miei riti li faccio in segreto: Quando ti regalano un corno, lo devi caricare di positività senza mostrarlo agli altri. Non posso mostrare quale danza farò il giorno prima o poco prima dell’inizio. Udinese-Napoli? Con la calendarizzazione non centriamo nulla, la decisione spetta alla Lega. Ci verrà comunicato l’eventuale tipo di spostamento. Non giocheremo martedì, se sarà mercoledì o giovedì lo vedremo e attendiamo. Non sappiamo ancora se si giocherà domenica alle 15 o alle 17”.

Foto: Napoli Twitter