De Laurentiis: “Per vincere dovevo liberarmi di tutti i giocatori demotivati, che non mi avrebbero portato dove volevo”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso della lunga intervista a Repubblica, ha parlato anche della sua rivoluzione in estate, con l’addio di tanti big.

Queste le sue parole: “Con Ancelotti e Gattuso erano accadute delle cose che non mi avevano convinto, quindi mi sono finalmente liberato di tutti quei giocatori che io trovavo un po’ demotivati e non potevano portarmi dove volevo. Sentivo il bisogno di aria nuova. E per vincere la scelta è stata quella giusta”.

Su Giovanni Di Lorenzo: “Il capitano è un uomo straordinario, educatissimo, su cui si può sempre contare”.

Foto: sito Napoli