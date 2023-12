De Laurentiis: “Non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti. “Non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno. Per vincere lo scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. E anche i giocatori, seppur non cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera. Senso di appagamento, senso di frustrazione certe volte perché dalle famiglie arrivano messaggi di irrequietezza, problemi di rafforzamento anche delle altre squadre perché non crediate che poi uno il campionato lo giochi di solo. Abbiamo avuto la fortuna di trovare alcune squadre in Europa che anche nel loro campionato, per esempio il Liverpool, che era primissimo è arrivato quinto. Dalla nostra abbiamo avuto un grande allenatore e quel pizzico di fortuna che ci vuole sempre”.

