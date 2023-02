De Laurentiis: “Non è mai facile vincere in Germania. Bravi tutti”

Esulta ancora su twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, che ha così esultato dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte.

Queste le sue parole: “Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità. Bravi tutti!”.

