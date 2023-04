De Laurentiis: “Nessun rinnovo o adeguamento per Kvaratskhelia, ho cinque anni di contratto”

Aurelio De Laurentiis parla di Kvicha Kvaratskhelia al termine dell’Assemblea di Lega Serie A svoltasi a Milano. L’attaccante georgiano sta avendo un rendimento impressionante alla sua prima stagione in Italia: 14 reti e 16 assist in 30 presenze tra campionato e Champions League. Gli azzurri lo hanno prelevato dalla Dinamo Batumi in cambio di dieci milioni di euro. Le parole del vulcanico presidente dei partenopei sulla situazione contrattuale del ventiduenne: “Ma quale rinnovo che ho cinque anni di contratto? Volete farla finita…Adeguamento? Vi metto insieme agli altri ‘scassambrella’ (rompiscatole, ndr) giornalisti che non si fanno mai i fatti propri e che invece di parlare di cose spettacolare cadono sempre in questa volgarità del denaro”.

Foto. Instagram Napoli