De Laurentiis: “Napoli vorrebbe vincere lo scudetto ogni anno, ma si vince con l’essere napoletani”

Premiato dalla rosea con il Gazzetta Sport Awards 2023, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dalla MSC: “Ringrazio anzitutto Spalletti che è riuscito a modellare il gruppo di lavoro come pochi. Alla fine del primo anno, gli ho tolto sei giocatori fondamentali, sostituendoli con altri. Eppure, lui è riuscito ugualmente a vincere”.

De Laurentiis prosegue: “Ricordo ancora i tifosi, delusi per aver mandato via sei dei loro beniamini, che mi invitavano a prendere l’autostrada per Bari. Nel calcio commettiamo un grande errore di valutazione psicologica. Ci sono casi come quello del nostro capitano, il quale ha sposato l’idea Napoli, non solo calcistica, ma anche di vita: una sorta di partenopeismo. Spalletti è stato bravo a coniugare il prima e il dopo, facendo rendere al massimo i giocatori nuovi”.

La chiosa finale: “Napoli vorrebbe vincere lo scudetto ogni anno, ma già vince con la supremazia dell’essere napoletani, da secoli”.

