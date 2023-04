De Laurentiis: “Milan-Napoli? Uefa senza testa, ridicolo giocare tre volte contro la stessa squadra”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune parole al termine dell’Assemblea di Lega Serie A svoltasi a Milano. Il patron degli azzurri, oltre ad aver parlato dell’infortunio di Osimhen, si è espresso anche sulla Uefa in merito al derby italiano di Champions League da disputare contro il Milan: “Queste purtroppo sono le problematiche di una UEFA senza testa…Immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo, così come è ridicolo giocare tre volte con la stessa squadra. Se uno fa una competizione europea si vuol misurare con le migliori europee…Il Milan avrebbe dovuto giocare con un’altra squadra europea ed il Napoli avrebbe dovuto giocare contro un’altra squadra europea. Purtroppo finché non cambieremo la UEFA saremo tutti schiavi di un Ministero del calcio, e non di un’associazione di imprese vere di calcio”.

Foto: Twitter Napoli