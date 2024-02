De Laurentiis: “Mi impegnerò per vincere un altro scudetto. Lasciate lavorare Mazzarri”

Aurelio De Laurentiis ha toccato altri argomenti nel corso della sua conferenza stampa.

“Mazzarri? È un amico della famiglia, ha capito che quando al quarto anno decise di andare all’Inter forse commise un errore di valutazione. Io amo profondamente Napoli e vorrei lasciare Roma per vivere qui, ho comprato casa a Edo, si vede Capri: dove trovi un posto del genere? Lasciate lavorare Mazzarri, sarà quel che sarà. Ma vi pare che io adesso vi dica l’identikit di un nuovo allenatore? Un altro scudetto? Per tornare a vincere forse ci metteremo tre anni, ma io mi impegnerò. In caso di mancata qualificazione Champions non significa che non finanzierò per provare a vincere nuovamente lo scudetto.”

Foto: Twitter Aurelio De Laurentiis