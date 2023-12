De Laurentiis: “Lo stadio? Vorrei comprarlo, non la concessione. L’Inter? Ci vorrà molto c…”

Aurelio De Laurentiis non ha dato indicazioni solo su Osimhen e Kvaratskhelia durante la consegna di un premio. Ha toccato altri argomenti di strettissima attualità. “Lo stadio? Io non vorrei la concessione, ma vorrei comprarlo in modo da investire quei milioni per portare il pubblico accanto ai giocatori. La sfida con l’Inter? Ci vorrà molto culo. Due giorni per preparare l’Inter senza due terzini sono sufficienti? Mi sembra difficile…”.

Foto: sito Napoli