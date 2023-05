De Laurentiis lascia l’Assemblea di Lega: “Stanno svendendo il calcio”

Assemblea della Lega Serie A che ha visto partecipare gli esponenti di tutti i club del maggiore campionato italiano. Riunione dai toni forti che avrebbe visto in scena uno scontro verbale tra Aurelio De Laurentiis e l’ad della Lega Luigi De Siervo. Il nervosismo sarebbe esploso riguardo la questione dei diritti televisivi. Il patron del Napoli campione d’Italia ha abbandonato in anticipo l’Assemblea con una frase ad effetto in pieno stile De Laurentiis. All’uscita del Palazzo del Coni, De Laurentiis ha affermato: “Stanno svendendo il calcio. I fondi fanno il loro mestiere, siamo noi che stiamo svendendo il calcio perché non lo sappiamo amministrare”.

Foto: Sito ufficiale Napoli