De Laurentiis indagato per falso in bilancio: al centro l’affare Osimhen

Come riporta l’ANSA, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati dai pm della Procura di Roma, con l’accusa di falso in bilancio. La decisione arriva dopo la trasmissione da parte dei pm partenopei, in merito alle presunte plusvalenze fittizia all’interno dell’affare che ha portato a Napoli Victor Osimhen.

Foto: Instagram Napoli