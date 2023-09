Terza partita di fila senza vittorie in campionato per il Napoli, che oggi non è andato oltre lo 0-0 contro il Bologna. Il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis smorza comunque le polemiche e i malumori dell’ambiente azzurro, scrivendo così sui propri social: “Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!”.

Foto: Instagram Napoli